В Бурятии с приходом весны дороги превратились в болота

Жители Сотниково жалуются на огромные лужи на дорогах

С наступлением весны жители Бурятии столкнулись с проблемой: снег растаял, и дороги постепенно превращаются в огромные лужи. Так, в сообществе «Аноним 03» жители поселка Сотниково опубликовали видео дороги, которую полностью залило талой водой.- С наступлением тепла начал таять снег и сейчас уже полностью залило талой водой местность, где находится грунтовая дорога в сторону ДНТ «Респект» села Сотниково. Это место как раз за школой Сотниково, за домом 22 по ул. Трактовая. Хочу обратить внимание на то, что администрация села полностью бездействует, никаких мер по откачке воды или засыпке дороги не производит. К нуждам местных жителей никакого внимания не обращают. Да и в целом никаких мер по улучшению грунтовой дороги, от съезда с ул. Трактовая до ДНТ Респект и по ул. Тополиная до ул. Береговая, не производится. Вся дорога в ямах и в песчаных навалах, которые остались после прокладки водопровода по ул. Тополиная до ул. Береговая, - высказались жители в социальных сетях.К посту приложили два видеоролика. На них видно, что дорога в поселке представляет из себя огромную лужу, перед которой поставили табличку со стрелкой.- Бездействие администрации Сотниково. Максимум, что они смогли придумать – краской нарисовать на щите стрелочку, - иронизирует автор видео.фото: Аноним 03, скрин из видео