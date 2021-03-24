В Бурятии у муниципальной служащей украли 100 тысяч рублей

Женщина хранила кредитку вместе с листком с пин-кодом





В Бурятии задержаны двое жителей Кабанского района, подозреваемых в краже в селе Иволгинск.

Как сообщили в республиканском МВД, в середине января один из злоумышленников зашел в помещение муниципальной организации и похитил имущество одной из работниц. Пока женщины не было в кабинете, он вынул из ее сумки кошелек с банковскими картами и скрылся. Затем вместе с ожидающим его на улице другом прошел в отделение банка, где снял с кредитной карты всю имевшуюся сумму - 100 тысяч рублей. Злоумышленникам помогло то, что в кошельке вместе с картой хранился листок с пин-кодом.Похищенные деньги фигуранты поделили и потратили на собственные нужды.«Злоумышленникам по 33 года, оба неоднократно судимы. Один из них около 15 лет провел в исправительных учреждениях. В настоящее время в суде находится уголовное дело по обвинению его в аналогичной краже денег у работника медучреждения в Кабанском районе. Мужчина заключен под стражу. Его подельник проходит подозреваемым по уголовному делу по факту квартирной кражи в поселке Селенгинск». Оба нигде не работают», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»