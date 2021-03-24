В Улан-Удэ потерявший память пенсионер два дня блуждал в лесу

Пожилой мужчина получил обморожение





Днем 23 марта в Управление по ЧС Улан-Удэ обратилась жительница поселка Забайкальский. Женщина рассказала, что двумя днями ранее ее 70-летний супруг, страдающий потерей памяти, ушёл из дома и не вернулся.

Спасатели приступили к поиску пенсионера. Уже спустя час пожилой мужчина был найден в лесом массиве вблизи поселка Забайкальский. Пенсионера с признаками общего обморожения передали сотрудникам скорой.Фото: Управление по ЧС Улан-Удэ