В Улан-Удэ слепой вор купил на украденные деньги лупу

Также злоумышленник за чужой счет разжился продуктами и алкоголем





22 марта в полицию Улан-Удэ обратилась 39-летняя горожанка. Она рассказала, что в период с 20 по 22 марта неизвестный оплачивал покупки с ее потерянной банковской карты в разных магазинах города. Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Изучив записи камер видеонаблюдения в торговых точках, они установили личность подозреваемого. Впоследствии участковый задержал его.

- 54-летний мужчина пояснил, что обнаружил кошелек с банковскими картами на детской площадке недалеко от своего дома. Убедившись, что рядом никого нет, он забрал бумажник и направился домой. Злоумышленник осмотрел содержимое кошелька и выбрал одну из шести имеющихся бесконтактных банковских карт. С ее помощью он в течение нескольких дней оплачивал покупку продуктов и спиртного. Также мужчина приобрел в магазине лупу, поскольку имеет плохое зрение, - рассказали в МВД Бурятии.



Ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности, он нигде не работает. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.



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