Житель Улан-Удэ убил закадычного друга металлической трубой

Яблоком раздора между товарищами стали слова извинения







Иванов и Сидоров жили неподалеку, работали вместе на стройках, ходили друг другу в гости, все праздники отмечали вместе. Но однажды между друзьями пробежала черная кошка. Жена Сидорова повздорила с подругой Иванова, и последний пришел к супруге друга разбираться. Словами он не смог выразить все свои чувства, а потому избил женщину.

Конечно же, об этом узнал Сидоров и потребовал, чтобы друг извинился перед его женой. Тот долго не соглашался, говорил, что в криминальных кругах не положено это делать, но потом все же решился и попросил у нее прощения. По понятиям Иванова, это опозорило его в глазах окружения. Если Сидоров еще пытался как-то помириться с другом, протягивал ему руку при случайной встрече, то Иванов, оскорбленный унизившим его честь поступком, отказывался здороваться и злился.В мае прошлого года экс-друзья ненароком оказались за одним столом. Кульминация конфликта оказалась трагической – Иванов до смерти избил Сидорова металлической трубой. Смерть 35-летнего мужчины наступила от тупой травмы головы, осложнившейся отеком и дислокацией головного мозга. Когда мать и сестра прибежали к избитому, тот был уже мертв, весь черный, он лежал на боку, закрывая голову руками.- Обвиняемый признан судом виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком в десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал взыскать с осужденного в пользу потерпевшей стороны в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей, - сообщила помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Хаджаева.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: «Номер один»