Жителей Улан-Удэ возмутил припарковавшийся на газоне «Крузак»

Горожане надеются, что автолюбитель понесет наказание



В местном сообществе «Аноним 03» житель Улан-Удэ опубликовал фотографию, на которой запечатлен автомобиль, припаркованный прямо на газоне около парковки.



- Уважаемые жильцы нашего замечательного Улан-Удэ, давайте будем уважать друг друга и природу. Сегодня утром по адресу проспект Строителей 44, где амбулатория №7, в 8:11 утра заметили вот такую картину. Когда приехали на парковку, данного объекта ещё не было. Замечу, парковка большая, вокруг дацана много места. Скажите, что надо было в лицо ему это сказать. Так стояли, подождали, но хозяина этого авто не было. И неважно, «Крузак» это стоит или «Жигули». На дороге водители равны, - написали в сообществе.



Пост вызвал активное обсуждение. Улан-удэнцев поступок автолюбителя возмутил.



- Надеюсь, сотрудники ГИБДД в «Анониме» сидят и отреагируют на данное фото! Пару штрафов на 2-3 тыс. рублей и хозяин авто будет знать как парковаться, – написали в комментариях.



- Почаще надо фото авто подобных персонажей выкладывать в пабликах. Может близкие, знакомые чуток пристыдят их, - считает другой горожанин.



Напомним, прошлой весной в Бурятии вступили в силу новые статьи республиканского закона «Об административных правонарушениях». Согласно поправкам в закон, нельзя повреждать и уничтожать зеленые насаждения на территориях общего пользования. И прежде всего, ездить по газонам и парковать на них автомобили. За проезд, остановку и стоянку транспортных средств на газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями, пешеходных дорожках, не являющихся элементами автомобильной дороги, детских игровых и спортивных площадках предусмотрен штраф: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.



фото: Аноним 03