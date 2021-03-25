В МВД Бурятии рассказали подробности об обыске в министерстве образования

Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере





МВД Бурятии прокомментировало обыски в министерстве образования, которые прошли сегодня утром в Улан-Удэ.

«Для установления обстоятельств совершения преступления сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственного управления МВД по РБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проведены оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в том числе, обыски в Министерстве образования и науки и Комитете по образованию администрации Улан-Удэ. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение всех необходимых оперативно-следственных мероприятий», - отмечается в распространенном пресс-релизе.







Напомним, недавно Счетная палата Бурятии обнародовала результаты проверки расходования бюджетных субсидий, выделяемых частным детским садам в Улан-Удэ и районах республики. Было выявлено множество нарушений. «Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями, осуществляемая Министерством образования и науки Республики Бурятия в проверяемый период выполнена формально», - пришли к выводу аудиторы. Материалы проверки Счетная палата отправила в прокуратуру республики, Роспотребнадзор и МВД Бурятии.

«Следственной частью СУ МВД по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя юридического лица по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В результате противоправной деятельности похищены денежные средства, выделенные в качестве субсидии на развитие системы дошкольного образования», - сообщили в МВД.Как уточнили в пресс-службе полиции, при совершении преступления виновными лицами предоставлены в Министерство образования и науки РБ документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств.Фото: «Номер один»