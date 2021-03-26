В Улан-Удэ юриста компании наказали за подделку документов

Фальшивки женщина предъявила в суд, благодаря чему выиграла иск





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении юрисконсульта одной из компаний республики. Она обвинялась в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2020 года юрисконсульт компании для получения положительного судебного решения по гражданскому делу, используя рабочий компьютер, изменила данные в служебных документах. Для придания подлинности она заверила их печатями и сфальсифицировала подпись директора. На основании поддельных документов юрист выиграла суд и взыскала с фирмы-ответчика дополнительные деньги в пользу своей компании.В ходе предварительного следствия женщина признала вину и раскаялась в содеянном, а компания отказалось от иска. В связи с этим следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении юристу наказания в виде судебного штрафа. Суд ходатайство удовлетворил, оштрафовав женщину на 80 тысяч рублей.Фото: «Номер один»