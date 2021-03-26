Жительница Бурятии после интернет-знакомства едва не лишилась автомобиля

В «багаже» потенциального жениха оказались судимости и проблемы с психикой





Жительница Кабанского района Бурятии пострадала от улан-удэнца, познакомившись с ним в интернете. Мужчина не работал, воровал у нее деньги, а когда женщина выгнала его из своей квартиры, решил наказать ее.

Елена познакомилась с 53-летним Олегом в сентябре 2019 года. Стали общаться, вскоре новый знакомый начал приезжать к женщине на выходные. Поначалу все было хорошо, но после нескольких месяцев общения Елена поняла, что ошиблась. Мужчина бросил работу, начал красть у нее деньги и выпивать. Притом что у Елены все это видели сыновья.Женщина выгнала жениха и потребовала вернуть ключи от квартиры, но он соврал, что их у него нет. В Улан-Удэ мужчина не вернулся, а ушел к соседу Елены, с которым успел познакомиться.Через дня три Олег решил отомстить бывшей подруге. Выпил на лавочке у дома пива и отправился к ней в квартиру. Он знал, что Елена на работе, а ее дети в школе. Мужчина открыл входную дверь, прошел внутрь, на кухне взял ключи от гаража и от «Тойоты» экс-возлюбленной.Вышел во двор, допил пиво и попытался открыть гараж. Но ворота не поддавались, и пьяный мужчина попросил инструмент у соседки Елены, однако женщина ему отказала.Олег все-таки сумел своими силами открыть гараж. Выгнал машину, прикрыл ворота, оставив замок рядом, после чего газанул за дом. Соседка сообщила Елене о странном поведении Олега, и та позвонила в полицию.Сотрудники задержали пьяного угонщика у соседнего дома. На допросе он рассказал, что угнал машину Елены для того, чтобы отомстить ей, чтобы она понервничала в поисках пропавшего автомобиля.Выяснилось, что у него нет и никогда не было водительских прав. В судебном заседании Елену ждал еще один сюрприз - данные о личности жениха. Оказалось, у него за плечами не одна судимость, хоть и они погашенные, а также проблемы с психическим здоровьем.- Обвиняемый в угоне полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде одного года условно с испытательным сроком один год, - сообщила помощник прокурора Кабанского района РБ Татьяна Казанцева.Фото: pixabay.com