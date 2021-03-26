В Бурятии ищут пропавшую женщину

Уже несколько дней она не выходит на связь с родственниками
В Бурятии полицейские разыскивают 31-летнюю жительницу поселка Турка Марину Елизову, которая с 20 марта не выходит на связь с родственниками. Сообщение о её пропаже поступило в полицию от сестры, проживающей в соседнем регионе.
Приметы: европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 170 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (914) 632-52-34 или 102 (112).
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