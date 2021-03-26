Улан-удэнец умер после общения с «ЭкоАльянсом»

Мужчина приехал в офис организации вместе с супругой



58-летний улан-удэнец скоропостижно скончался после визита в офис «ЭкоАльянса», расположенный на улице Забайкальской, 40. Это случилось в среду, 24 марта. На место происшествия выезжала скорая медицинская помощь и участковый инспектор полиции, сообщили в республиканском МВД.

Мужчина приехал в офис «ЭкоАльянса» вместе с женой по вопросу об отмене судебного приказа. Они хотели выяснить, почему образовалась задолженность. Их семья регулярно оплачивала услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

В офисе был обеденный перерыв. Супруги дождались его окончания и попытались прояснить свой вопрос. В процессе общения с сотрудниками «ЭкоАльянса» мужчине стало плохо, вместе с женой они ушли в припаркованный у офиса автомобиль. Вызвали скорую. Но врачи не успели ему помочь и констатировали смерть.







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