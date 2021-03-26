Житель Бурятии убил приятеля, погулял, выпил, вернулся и уснул в обнимку с трупом

В таком виде его обнаружили родственники потерпевшего





Вечером 24 марта в одном из домов в Закаменске убили 51-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 41-летнего местного жителя, с которым потерпевший незадолго до смерти употреблял спиртное. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в Закаменске. 23 марта около полудня к нему в гости пришел знакомый, с которым они стали употреблять алкоголь. Вечером хозяин дома предложил сходить в магазин за очередной порцией спиртного, однако приятель отказался. Из-за этого между пьяными мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им удар в живот противника.После инцидента собутыльники помирились, вернулись за стол и допили остатки алкоголя. Из-за опьянения потерпевший не высказывал жалоб и не обращал внимания на рану. Расправившись со спиртным, мужчины легли спать. Проснувшись следующим утром, хозяин обнаружил, что приятель мертв. Оставив тело, обвиняемый покинул дом, избавился по пути от ножа, после чего в течение дня бродил по городу и продолжал распивать алкоголь. Под вечер он вернулся, улегся на кровать и заснул рядом с покойным. В таком состоянии их обнаружили родственники потерпевшего.Сейчас мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. Расследование продолжается.Фото: «Номер один»