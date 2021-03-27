В Бурятии пострадавших на пожаре срочно эвакуировали в специализированные медцентры

Пациентов будут лечить от сильнейших ожогов

Авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф РБ, в составе которой были врачи-комбустиологи БСМП, экстренно эвакуировали из Курумканской ЦРБ нескольких пациентов.У одного из пострадавших от пожара площадь ожога превышала 90% от площади всего тела. У второго – 20%. Также был эвакуирован 83-летний мужчина с инсультом.Все пациенты удовлетворительно перенесли перелёт и доставлены в специализированные центры, где будут проходить дальнейшее лечение.