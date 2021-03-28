Житель Бурятии ограбил 80-летнюю старушку

Он пробрался к ней в дом ночью и вырвал из рук телефон



Поздним вечером 24 марта в ОМВД России по Джидинскому району поступило заявление от 80-летней жительницы села Нижний Торей. Пожилая женщина сообщила о грабеже. С ее слов ночью, разбив окно, в ее дом пытался проникнуть односельчанин. Мужчина ранее бывал у пенсионерки: его сожительница некогда помогала ей по хозяйству. Злоумышленник похитил телефон хозяйки дома: выхватил гаджет из рук и скрылся.



Сотрудники полиции задержали его при попытке совершения очередного преступления. В полиции отмечают, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное проникновение в жилище, более того, он отбывал наказание в местах лишения свободы. В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Нигде не трудоустроен.



Похищенное мобильное устройство изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Следствие продолжается.



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Поздним вечером 24 марта в ОМВД России по Джидинскому району поступило заявление от 80-летней жительницы села Нижний Торей. Пожилая женщина сообщила о грабеже. С ее слов ночью, разбив окно, в ее дом пытался проникнуть односельчанин. Мужчина ранее бывал у пенсионерки: его сожительница некогда помогала ей по хозяйству. Злоумышленник похитил телефон хозяйки дома: выхватил гаджет из рук и скрылся.Сотрудники полиции задержали его при попытке совершения очередного преступления. В полиции отмечают, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное проникновение в жилище, более того, он отбывал наказание в местах лишения свободы. В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Нигде не трудоустроен.Похищенное мобильное устройство изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Следствие продолжается.Фото https://pixabay.com/ru/