В Улан-Удэ семимесячный ребенок пострадал в ДТП

Водитель не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение



25 марта в 16.40 водитель автомобиля «Tоyota Premio» на улице Бабушкина не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.



В результате аварии пострадали три человека, в том числе семимесячный ребёнок. По прибытии сотрудники Территориального цента медицины катастроф РБ установили, что серьезные травмы получил водитель автомобиля, который с подозрением на травму головы был госпитализирован.



Пассажир и ребенок после осмотра и оказанной помощи отказались от эвакуации в стационар. Известно, что ребёнок находился в детском автокресле, что позволило избежать серьёзных травм.



Фото Территориального цента медицины катастроф РБ



