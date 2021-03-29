В Улан-Удэ строители «бомбардируют» лам кирпичами и досками

Надзорные органы не реагируют, поскольку «никого же не убило»

На днях руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев высказался о наболевшей проблеме дацана, расположенного в Улан-Удэ на улице Красногвардейской.

- Почему в нашем городе обязательно нужен «кровавый» случай? Чтобы зашевелились городские власти, надзорные органы и исполнители! Вот на территорию буддийского храма, что по улице Красногвардейской на остановке «улица Бабушкина» со строящейся рядом высотки периодически падают то кирпичи, то фанеры, то разный строительный мусор. В прошлый раз двухметровый кусок толстенной фанеры приземлился возле входа в туалет и по счастливой случайности никого не задел. Ламы дацана очень беспокоятся за своих прихожан, тем более, что многие приходят с детьми. Они обращались как к самим строителям, так и в надзорные органы. Но ответ их, мягко говоря, обескуражил, так как сводился к следующему: «Никого же не убило». Видимо, нужен действительно «кровавый» случай, чтобы покалечило, вот тогда забегают все, повезут лечить в Москву, если конечно будет что. Если бы строители, как положено, укрыли строящийся дом защитной сеткой, то никаких проблем бы не было. Но видимо это небольшие, но дополнительные затраты, - написал Намжил Мардваев на своей странице в соцсети.

Как отметил директор Россельхозцентра, недавно в буддийском храме произошел «не менее вопиющий случай»: строительный кран сбил с верхушки храма «Ганжур» - шпиль, имеющий огромное духовное значение.

- Приехав в дацан после того, как настоятель сообщил об этом, я застал интересную картину. Ламы, собравшись, читали молебен за то, чтобы ничего не случилось плохого с крановщиком и работниками, совершившими это. Но когда я позвонил этим людям, то они ответили со смешком. И что можно сделать с этими, как сказали «охреневшими» строителями? И ещё есть мнение, по слухам, что этот буддийский храм «мешает» многим в разных структурах, хотя его начали строить задолго до уплотнения и точечной застройки города высотками! А также, что разрешенное строительство в 6 этажей, но почему строят в 17? Куда смотрят многочисленные надзорные структуры? Страшно то, что «кровавый случай» может случиться в любой момент, вечно пролетать мимо людей предметы не могут, - считает Намжил Мардваев.

В видеоролике глава Россельхозцентра рассказал, что кусок фанеры, прилетевший со стройки, приземлился рядом с пожилой женщиной. Кроме того, перед строительством отсутствуют информация об объекте.

- На любой стройке должна быть табличка или плакат типа баннера, где обозначены все параметры стройки: заказчик, подрядчик, начальник строительства, сроки и так далее.А здесь, как мы видим, ничего такого нет, - указал Мардваев на видео.

Фото: из соцсетей Намжила Мардваева