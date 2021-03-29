В Улан-Удэ пьяный водитель устроил крупное ДТП

Момент аварии попал на видео





В паблике «ДТП 03» появилось видео аварии, случившейся в Улан-Удэ 25 марта. На кадрах видно, как на пересечении улиц Трубачеева и Городская один внедорожник на огромной скорости врезается в бок другого.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.





Пользователи соцсетей сразу предположили, что виновник ДТП мог быть пьян. Их предположения подтвердились.- 25 марта в 17: 35 42-летний водитель автомобиля Toyota Kluger, следуя по улице Трубачеева, совершил столкновение с машиной Toyota Kluger под управлением 53-летней женщины. Оба водителя осмотрены медработниками и отпущены домой. Выяснилось, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него восставлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), - сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото и видео: «ДТП 03»