Жительница Бурятии получила условное наказание за случайное убийство мужа

Женщина толкнула пьяного сожителя, тот ударился головой об лестницу и умер





Кабанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы, обвиняемой по ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Как следует из материалов дела, 8 июня 2020 года между женщиной и ее пьяным сожителем произошла ссора. В ее ходе мужчина принялся нецензурно оскорблять сожительницу, та в ответ толкнула его двумя руками. Еле держащийся на ногах сельчанин упал и ударился головой о ступеньки деревянной лестницы, получив закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину отвезли в больницу, где спустя несколько дней он скончался.На суде женщина полностью признала вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке.Суд признал женщину виновной и приговорил к году исправительных работ условно с испытательным сроком один год.«При назначении наказания суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, содействие следствию, болезненное состояние здоровья подсудимой и ее преклонный возраст. Кроме того, в качестве смягчающего обстоятельства суд посчитал возможным признать противоправное поведение погибшего, выразившееся в том, что последний грубо оскорбил её нецензурной бранью», сообщили в пресс-службе Кабанского райсуда.Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.Фото: pixabay.com