В Улан-Удэ произошло смертельное ДТП

Со слов очевидцев, один из водителей вылетел на встречную полосу





В социальных сетях появились фото с места ДТП около генеральского моста. Как сообщают в посте, виновник аварии погиб.



- Напротив заправки кедр, около генеральского моста, произошло смертельное дтп! Со слов очевидцев, водитель "Кресты" выехал на полосу встречного движения, на фото видно, что удар пришёлся в правый бок авто! Без шансов! – пишет на странице пользователь Батыр Артыков.



На данный момент в УИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.



фото: Батыр Артыков