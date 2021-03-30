В Улан-Удэ момент смерти водителя в ДТП попал на видео

У мужчины не было шансов выжить
Блогер Батыр Артыков на своей странице в соцсети опубликовал видео смертельного ДТП, случившегося вчера в Улан-Удэ. Его снял видеорегистратор одного из попавших в аварию автомобилей, водитель которого выжил.
«Вот это скорость! Парень на кресте погиб на месте. Водитель регистратора госпитализирована», - сообщил блогер.
Напомним, ДТП произошло напротив заправки «Кедр» около генеральского моста. Водитель «Кресты» выехал на встречную полосу и на огромной скорости врезался в другой автомобиль. Перед столкновением «Кресту» развернуло, так что удар пришелся как раз в место, где находился водитель.
Фото и видео: с личной страницы Батыра Артыкова
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