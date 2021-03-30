В Улан-Удэ момент смерти водителя в ДТП попал на видео

У мужчины не было шансов выжить







Блогер Батыр Артыков на своей странице в соцсети опубликовал видео смертельного ДТП, случившегося вчера в Улан-Удэ. Его снял видеорегистратор одного из попавших в аварию автомобилей, водитель которого выжил.

«Вот это скорость! Парень на кресте погиб на месте. Водитель регистратора госпитализирована», - сообщил блогер.







