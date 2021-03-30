В Улан-Удэ продлили арест подросткам, избившим известного журналиста

Обвиняемые останутся в СИЗО до лета
Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Улан-Удэ, подростков, жестоко избивших и ограбивших журналиста Владимира Жарова, оставят под стражей до лета.
«Продлен срок содержания под стражей до 7 июня 2021 года в отношении троих несовершеннолетних лиц, обвиняемых в нападении 30 января 2021 года на Жарова В.А. с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением последнему тяжкого вреда здоровью», - сообщили в суде.
Как ранее сообщал «Номер один», нападение произошло вечером 30 января возле подъезда одного из домов на улице Ключевской в Улан-Удэ. Обвиняемые распивали спиртное, после чего возле продуктового магазина увидели одинокого пожилого мужчину, который возвращался домой. С целью хищения его имущества молодые люди проследили за своей жертвой, после чего возле дома напали на него, нанесли удар металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами. Журналист получил множество травм и попал в больницу.
фото: "Номер один"
«Продлен срок содержания под стражей до 7 июня 2021 года в отношении троих несовершеннолетних лиц, обвиняемых в нападении 30 января 2021 года на Жарова В.А. с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением последнему тяжкого вреда здоровью», - сообщили в суде.
Как ранее сообщал «Номер один», нападение произошло вечером 30 января возле подъезда одного из домов на улице Ключевской в Улан-Удэ. Обвиняемые распивали спиртное, после чего возле продуктового магазина увидели одинокого пожилого мужчину, который возвращался домой. С целью хищения его имущества молодые люди проследили за своей жертвой, после чего возле дома напали на него, нанесли удар металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами. Журналист получил множество травм и попал в больницу.
фото: "Номер один"
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