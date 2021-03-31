Жительница Улан-Удэ обманула банк почти на 2 миллиона рублей

Женщина оформила ипотечный кредит на несуществующий дом





Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2017 года женщина из корыстных побуждений предоставила банку заведомо ложные сведения о заемщике – бывшем муже, не имеющем определенного места жительства и работы. Злоумышленница предъявила поддельные справки по форме 2-НДФЛ и трудовую книжку мужчины. Кроме того, представила фиктивные сведения об оценке несуществующего дома, который, якобы, намеревалась приобрести. После заключения ипотечного кредитного договора гражданка получила от банка 1,8 миллиона рублей.Суд с учетом частично погашенной перед банком задолженности назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд удовлетворил иск банка о возмещении ущерба.Фото: «Номер один»