В Бурятии бывшего главу района признали виновным в превышении полномочий

Алексей Балуев принял и оплатил некачественно отремонтированный мост





В Бурятии Баргузинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы района 55-летнего Алексея Балуева. Он обвинялся в превышении должностных полномочий.





Уголовное дело в отношении главы возбудили в январе 2019 года. По версии следствия, 6 декабря 2017 года Балуев своим постановлением ввел на территории возглавляемого района режим чрезвычайной ситуации. Поводом послужило частичное разрушение моста через реку Сувинка на автомобильной дороге местного значения. Под предлогом необходимости ремонта переправы Балуев получил из резервного фонда Республики Бурятия более 1,5 млн рублей. После этого действовавший режим позволил главе района заключить муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, минуя конкурсные процедуры, напрямую с местным предпринимателем, которого чиновнику присоветовал знакомый.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал бывшего главу виновным и приговорил к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.





Напомним, в марте 2019 года районные депутаты отправили Алексея Балуева в отставку. По мнению народных избранников, руководитель муниципалитета не справлялся со своими обязанностями. Дважды депутаты оценивали его работу «неудами»

При этом выбранный подрядчик не обладал надлежащей квалификацией в области мостостроения. 19 марта 2018 года предприниматель завершил ремонт и направил и в районную администрацию документы для его оплаты. Члены приемочной комиссии при обследовании моста выявили несоответствие фактически выполненных работ условиям муниципального контракта. Тем не менее, глава района, используя свое положение, заставил их подписать акт приемки выполненных работ, а двух лиц, которые так и не согласились с его требованиями, исключил из комиссии. После этого на счета подрядчика были перечислены почти 1,5 млн рублей.В ходе проведенной в рамках уголовного дела экспертизы выяснилось, что в результате нарушений, допущенных подрядчиком во время ремонта и удешевления использованных материалов, существенно снижена грузоподъемность моста, и при эксплуатации объекта существует опасность обрушения его конструкций.Фото: russianstock.ru