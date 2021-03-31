В Улан-Удэ охранник пнул в грудь бездомного

В сети появилось видео с произволом местных «защитников порядка»
В местном сообществе «Аноним Бурятия» неизвестный выложил видеоролик, на котором запечатлено, как предположительно, сотрудник Группы быстрого реагирования одной из частных охранных компаний пинает в грудь бездомного мужчину. Судя по ролику, действие происходит на крыльце столовой, расположенной на Арбате. Бездомный сидит на ступеньках, в то время как сотрудники охранной организации, видимо, пытаются его прогнать. «Вставай, говорю», кричит чоповец, добавляя нецензурное ругательство, и пинает бездомного.
Видео вызвало негодование улан-удэнцев. Многие требуют призвать нерадивого защитника порядка к ответственности.
- Видать форма вдохновляет! Охреневший ГБР, - пишут в комментариях
- Ждем новостей с извинениями от мощного бойца мма гбр, - иронизирует улан-удэнец
- Совсем что ли? Надеюсь, найдут этого товарища, который так людей пинает? С головой проблемы видимо, что за агрессия, - добавили там же.
- Они не понимают, что когда-то могут оказаться на его месте, - высказался еще один пользователь.
На видео заметно, что рядом с заведением стоит служебный автомобиль с логотипом, однако какой именно охранной организации он принадлежит, разобрать сложно.
Напомним, это уже второй за последнее время попавший на видео инцидент между охранниками и бездомными. Так, в начале марта охранники ТЦ «Еврозона» выкинули бездомного с лестницы вниз головой. В ситуацию даже вмешивалась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она пообещала, что вместе с руководством Центра «Шанс» и правоохранительными органами в ближайшее время проведет семинар для руководителей охранных служб по вопросу недопустимости подобных случаев.
Фото и видео: «Аноним Бурятия»
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