В Улан-Удэ охранник пнул в грудь бездомного

В сети появилось видео с произволом местных «защитников порядка»





В местном сообществе «Аноним Бурятия» неизвестный выложил видеоролик, на котором запечатлено, как предположительно, сотрудник Группы быстрого реагирования одной из частных охранных компаний пинает в грудь бездомного мужчину. Судя по ролику, действие происходит на крыльце столовой, расположенной на Арбате. Бездомный сидит на ступеньках, в то время как сотрудники охранной организации, видимо, пытаются его прогнать. «Вставай, говорю», кричит чоповец, добавляя нецензурное ругательство, и пинает бездомного.







