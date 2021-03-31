В Улан-Удэ управляющая кафе рассказала об инциденте с побитым бездомным

По ее словам, мужчина был нетрезв и имел при себе нож



Сегодня появилось видео, на котором запечатлили, как местный сотрудник Группы быстрого реагирования пинает бездомного мужчину в грудь на ступеньках общепита «Аппетит», расположенного на Арбате. Выяснилось, что на видео сотрудник охранного предприятия «Символ».



Как сообщила управляющая «Аппетитом» Татьяна Лаптева, побитый охранниками мужчина был нетрезв и приставал к посетителям.





- Человек угрожает нашим гостям. Он был с ножом, заперся в туалете в пьяном состоянии. Он нарушает общественный порядок, появляясь здесь в пьяном виде. Вчера закрылся в туалете и начал там буянить. Вызвали охрану, потому что он начал обзывать к гостей, приставать к гостям – подходил, неадекватно разговаривал с ними. Когда его охранники выводили из туалета, открыли двери, у него выпал ножик. Я утверждать это не могу, но это со слов менеджера, - рассказала управляющая журналисту «Номер один».



По словам Татьяны, местный житель приходит в местное заведение на протяжении 7 лет и терроризирует посетителей.



- У нас был перерыв, когда его посадили за изнасилование, - это было громкое резонансное событие, про которое уже писали, и мы знали, что это был именно он. Зовут его Сергей. Год назад его выпустили, и у нас опять началась терроризация этим Сергеем. Когда он в адеквате, вопросов нету, он садится и кушает. Как он только выпьет, начинаются хождения, маты, - пояснила Татьяна Лаптева.



То же самое утверждает другой охранник «Аппетита».



- Человек кидается с ножом, - сообщил охранник, а затем отказался комментировать. На вопрос журналиста, есть ли видеозаписи с камер наблюдения, управляющая сообщила, что эта зона не попадает на камеры, а, по словам ее сотрудника, нетрезвый мужчина якобы выронил нож внутри туалета.







На данный момент представители ЧОП «Символ» берут объяснительные у сотрудников «Аппетита». Комментировать произошедшее «Символ» отказался, по номеру телефона директора ответил мужчина, но когда узнал, что к нему обращаются журналисты, ответил, что директора нет на месте и никакие комментарии предприятие давать не будет.







В пресс-службе МВД Бурятии нам сообщили, что никаких обращений от участников не поступало, но по факту опубликованного видео полиция обещает организовать проверку.Должны ли частные охранные предприятия обращаться в полицию, если вдруг задержали человека с ножом - на этот вопрос в полиции сразу ответить не смогли.







фото: "Номер один" Сегодня появилось видео, на котором запечатлили, как местный сотрудник Группы быстрого реагирования пинает бездомного мужчину в грудь на ступеньках общепита «Аппетит», расположенного на Арбате. Выяснилось, что на видео сотрудник охранного предприятия «Символ».Как сообщила управляющая «Аппетитом» Татьяна Лаптева, побитый охранниками мужчина был нетрезв и приставал к посетителям.- Человек угрожает нашим гостям. Он был с ножом, заперся в туалете в пьяном состоянии. Он нарушает общественный порядок, появляясь здесь в пьяном виде. Вчера закрылся в туалете и начал там буянить. Вызвали охрану, потому что он начал обзывать к гостей, приставать к гостям – подходил, неадекватно разговаривал с ними. Когда его охранники выводили из туалета, открыли двери, у него выпал ножик. Я утверждать это не могу, но это со слов менеджера, - рассказала управляющая журналисту «Номер один».По словам Татьяны, местный житель приходит в местное заведение на протяжении 7 лет и терроризирует посетителей.- У нас был перерыв, когда его посадили за изнасилование, - это было громкое резонансное событие, про которое уже писали, и мы знали, что это был именно он. Зовут его Сергей. Год назад его выпустили, и у нас опять началась терроризация этим Сергеем. Когда он в адеквате, вопросов нету, он садится и кушает. Как он только выпьет, начинаются хождения, маты, - пояснила Татьяна Лаптева.То же самое утверждает другой охранник «Аппетита».- Человек кидается с ножом, - сообщил охранник, а затем отказался комментировать. На вопрос журналиста, есть ли видеозаписи с камер наблюдения, управляющая сообщила, что эта зона не попадает на камеры, а, по словам ее сотрудника, нетрезвый мужчина якобы выронил нож внутри туалета.На данный момент представители ЧОП «Символ» берут объяснительные у сотрудников «Аппетита». Комментировать произошедшее «Символ» отказался, по номеру телефона директора ответил мужчина, но когда узнал, что к нему обращаются журналисты, ответил, что директора нет на месте и никакие комментарии предприятие давать не будет.В пресс-службе МВД Бурятии нам сообщили, что никаких обращений от участников не поступало, но по факту опубликованного видео полиция обещает организовать проверку.Должны ли частные охранные предприятия обращаться в полицию, если вдруг задержали человека с ножом - на этот вопрос в полиции сразу ответить не смогли. Как ранее писал "Номер один" , сегодня в сети появилось видео, как "охранник порядка" пнул бездомного в грудь.фото: "Номер один"