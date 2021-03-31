В Улан-Удэ директор «БИК» избил главного инженера детской больницы

Суть конфликта пока не ясна, пострадавший обратился в полицию





Сегодня стало известно, что директор ООО «Байкальская индустриальная компания» избил главного инженера-сотрудника Детской республиканской клинической больницы на Модогоева. Как пояснили в пресс-службе МВД Бурятии, заявление поступило днем 30 марта.



- Вчера около 15:00 в УМВД России по г.Улан-Удэ обратился сотрудник

медицинского учреждения, который сообщил, что руководитель подрядной

организации, выполняющей отделочные работы в здании больницы, в ходе

конфликта нанес ему побои. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. В настоящее время участковым уполномоченным полиции опрашиваются участники и свидетели конфликта, а также изымаются кадры с камер видеонаблюдения. Отметим, что позже подозреваемый также обратился в медицинское учреждение с побоями. По данному факту полицейскими будет проведена проверка, - рассказали в ведомстве.



Ранее «Номер один» опубликовал







В свою очередь, администрация ДРКБ признает, что у них есть замечания к подрядчику, как из-за отодвигающихся сроков сдачи объекта, так и по причине некачественных работ. Генеральный директор ООО «БИК» все обвинения Антона Котенко опровергает и называет их клеветой, а запечатленные огрехи – такие как, к примеру, отваливающийся кафель, оправдывает незавершенным рабочим процессом. Сильно затянувшийся ремонт руководитель объяснил слишком маленькой суммой, выделенной на него. Мужчина заявлял, что изначально контракт был предусмотрен на 80 млн рублей и проектно-сметная документация составлялась с учетом именно этой суммы, а потом, вследствие сокращения бюджета наполовину, многое из перечня просто вычеркнули.







Однако, стоит отметить, что во время торгов на проведение капитального ремонта больницы, которые прошли в июле 2020 года, решающую роль в выборе подрядчика как раз-таки сыграло значительное падение стоимости контракта – при максимальной цене в 38,4 млн рублей фирма согласилась выполнить все работы за 34,5 млн рублей.







фото: pixabay.com, скриншоты из видео Сегодня стало известно, что директор ООО «Байкальская индустриальная компания» избил главного инженера-сотрудника Детской республиканской клинической больницы на Модогоева. Как пояснили в пресс-службе МВД Бурятии, заявление поступило днем 30 марта.- Вчера около 15:00 в УМВД России по г.Улан-Удэ обратился сотрудникмедицинского учреждения, который сообщил, что руководитель подряднойорганизации, выполняющей отделочные работы в здании больницы, в ходеконфликта нанес ему побои. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. В настоящее время участковым уполномоченным полиции опрашиваются участники и свидетели конфликта, а также изымаются кадры с камер видеонаблюдения. Отметим, что позже подозреваемый также обратился в медицинское учреждение с побоями. По данному факту полицейскими будет проведена проверка, - рассказали в ведомстве.Ранее «Номер один» опубликовал большой материал о ремонте в печально известной Детской республиканской клинической больнице на Модогоева, на строительство которой было выделено 32 миллиона. Ремонтные работы сильно затянулись – все сроки давно просрочены. Кроме того, представитель Общественного совета при Минздраве РБ Антон Котенко недавно посетил учреждение и проверил качество ремонта, который уже почти завершен. Увиденное неприятно удивило общественника. На видео, которое Антон Котенко выложил на своей странице в соцсети, видно, как в еще неоткрытом здании обвалилась новая плитка, в стенах имеются трещины и полые пространства под покрытием. Помимо этого, в отремонтированной больнице скрипят полы, кривой потолок и стены, отовсюду торчат провода.В свою очередь, администрация ДРКБ признает, что у них есть замечания к подрядчику, как из-за отодвигающихся сроков сдачи объекта, так и по причине некачественных работ. Генеральный директор ООО «БИК» все обвинения Антона Котенко опровергает и называет их клеветой, а запечатленные огрехи – такие как, к примеру, отваливающийся кафель, оправдывает незавершенным рабочим процессом. Сильно затянувшийся ремонт руководитель объяснил слишком маленькой суммой, выделенной на него. Мужчина заявлял, что изначально контракт был предусмотрен на 80 млн рублей и проектно-сметная документация составлялась с учетом именно этой суммы, а потом, вследствие сокращения бюджета наполовину, многое из перечня просто вычеркнули.Однако, стоит отметить, что во время торгов на проведение капитального ремонта больницы, которые прошли в июле 2020 года, решающую роль в выборе подрядчика как раз-таки сыграло значительное падение стоимости контракта – при максимальной цене в 38,4 млн рублей фирма согласилась выполнить все работы за 34,5 млн рублей.фото: pixabay.com, скриншоты из видео