Правозащитник из Бурятии скрылся от следствия

Евгений Хасоев заявил, что сейчас находится в другой стране





Сегодня в соцсетях появилось видеообращение правозащитника из Бурятии Евгения Хасоева, в отношении которого недавно возбудили уголовное дело . Он заявил, что «вынужден был покинуть пределы Российской федерации из-за возбуждения политически мотивированного уголовного дела».

«Но я борьбу и правозащитную деятельность не бросил», - заявил Евгений Хасоев. В какую именно страну он уехал, правозащитник не сообщил.В Следственном комитете Бурятии пока не подтверждают информацию о бегстве обвиняемого.«Данная информация сейчас проверяется следствием», - сообщили в СКР РБ.Напомним, уголовное дело в отношении Евгения Хасоева возбудили в начале февраля по 318-й статье УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии следствия, днем 8 февраля правозащитник явился в здание Советского районного суда Улан-Удэ, намереваясь участвовать в процессах по ряду административных дел. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав, с учетом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его из здания.«На улице внезапно мужчина достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой. Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрозу, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия. Он зашел в здание суда и вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину», - сообщали в Следственном комитете Бурятии.Сам Евгений Хасоев тогда заявил СМИ, что пристав первым спровоцировал конфликт, а никакого ножа и шила у него с собой не было.Евгений Хасоев руководил бурятским отделением правозащитной организации «Сибирь без пыток». После протестных акций он активно помогал в суде задержанным, фиксировал нарушения со стороны силовиков, подавал апелляции.Фото: скриншот видео