В Бурятии стали известны причины обысков в министерстве образования

Детские деньги пошли в нецелевом направлении





Обыски в Министерстве образования и науки Бурятии связаны с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Речь идет о средствах, выделенных в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора детского сада, представившего в Минобраз РБ документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий.Для установления обстоятельств совершения преступления сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственного управления МВД по РБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проведены оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в том числе обыски в Министерстве образования и науки и комитете по образованию администрации Улан-Удэ. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение всех необходимых оперативно-следственных мероприятий, отмечают в МВД по РБ.Напомним, в прошлом году Министерство просвещения РФ и правительство РБ заключили соглашение о предоставлении субсидии по созданию дополнительных мест в частных детских садах. Курировало выполнение важной миссии Минобразование РБ. Причем ранее ведомство не особо привлекало к себе внимания силовиков. Однако, как стало известно «Номер один», все резко изменилось в конце февраля 2021 года, после встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с бизнесменами. На данную встречу лично прибыла руководитель представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в ДФО Ольга Курилова.Встреча стала скандальной благодаря лобби владельцев многочисленных детских частных садов, получающим многомиллионные субсидии из бюджета. Планировалось, что представители бизнес-сообщества расскажут главе региона и представителю АСИ о конкретных проблемах и предложениях по поддержке экономики, а федералы увеличат ассигнования на эти цели. Однако вместо конкретного разговора с руководителями пострадавших отраслей фактически всю повестку встречи директора частных садов «забили» только своими выступлениями и бесконечными жалобами.- Они просто регион подставили, не давали нам ничего сказать, выступали один за другим и открыто лоббировали увеличение подушевого финансирования частных детских садов, - сообщил улан-удэнский предприниматель. - Модерация была никакая, и сложилось впечатление, что у бизнеса в Бурятии нет иных проблем, кроме частных детсадов и их лоббистов. Причем Курилова смотрела на все это с удивлением. А глава республики был недоволен.Подлил масла в огонь и отчет Счетной палаты РБ, выявившей многочисленные нарушения при выделении бюджетных средств через фиктивные «души». Добавим, что, по данным СП РБ, если в 2018 году 25 частным детсадам выделили 114,4 млн рублей, в 2019 году - 142,7 млн рублей, а в 2020 году – 168 млн рублей. Параллельно выросло и число детей-пользователей услуги «частный детский сад». С 2464 - до 4130 душ. При этом у части организаций выявлены приписки.«Проверкой установлены факты, когда условия по присмотру и уходу по адресу не созданы, при этом имеются приказы на зачисление детей именно по указанному адресу, табели о посещении детей заполнены также на этот адрес», - сообщает Счетная палата.Были выявлены просто вопиющие факты. «В детском саду по списку детей - 41, а кроваток - 14, кабинок - 26, стульев – 30», - отмечают аудиторы. Также остро не хватало и унитазов.Безусловно, если нехватка унитазов прямо не свидетельствует о приписках, то вот с кроватями все очевидно и криминально. Ведь дети явно не могли спать на одной кровати по очереди. Так, частный детсад, упомянутый в отчете СП РБ, реально посещали 14 детей, а отчитывались, судя по всему, за 41 ребенка - с целью получения подушевых субсидий (от 6 тыс. рублей в месяц). Кстати, детей могло быть и еще меньше в 2020 году, особенно весной. Ведь тогда многие родители в связи со страхом пандемии отправили детей домой или в деревни к бабушкам. Так или иначе аудиторы передали материалы в МВД, и им, что редко бывает, практически мгновенно дали ход.Как отмечает информированный источник в правоохранительных органах РБ, сегодня прорабатывается версия о связи директоров частных детсадов (где установлена фиктивная численность детей) с родственником одного из руководителей Минобразования РБ. Последняя получала бюджетные субсидии как на свой частный детский сад, так и неформально «курировала» другие детские частные сады. Помогая им получать все новые и новые субсидии через министерство. В подобной теплой и родственной атмосфере приписки, похоже, стали нормой.Добавим, что министр образования РБ Баир Жалсанов, ударно поработав весь прошлый год, с середины марта ушел в отпуск. Однако создается впечатление, что чиновник, которому пока официально никто не предъявил претензий, будет вынужден на некоторое время задержаться в регионе, а не отдыхать, например, на югах. Как говорится, пока не до экскурсий. Тут и дома скоро станет и жарко, и интересно.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»