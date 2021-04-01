Обвиняемый в краже житель Бурятии добавил себе срок, оскорбив судью

Также он угрожал расправиться со служителем Фемиды





В Бурятии суд вынес приговор жителю села Хоринск, оскорбившего судью и высказавшему угрозы в его адрес.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2020 года Хоринский районный суд рассматривал уголовное дело по обвинению гражданина в покушении на совершение квартирной кражи. Во время оглашения приговора подсудимый оскорбил судью и высказал в его адрес угрозу физического воздействия.Суд по совокупности преступлений назначил виновному 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.Верховный суд Бурятии доводы апелляционной жалобы осужденного оставил без удовлетворения, а приговор – без изменения.Фото: «Номер один»