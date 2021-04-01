В Бурятии будут судить банду «черных лесорубов»

Злоумышленники вырубили лес более чем на миллион рублей





В Бурятии в суд передано уголовное дело в отношении пятерых жителей Еравнинского района, четверо из которых – участники организованной группы. Они обвиняются в нескольких эпизодах незаконной рубки леса.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, руководитель преступной группы подыскивал места вырубки лесных насаждений, снабжал участников бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт незаконно заготовленной древесины, а также распределял криминальный доход. Для совершения одной незаконной рубки обвиняемые привлекли местного жителя.Деятельность банды пресекли оперативники ФСБ и МВД Бурятии.«Преступными действиями лесному фонду причинен ущерб в размере свыше 1,3 млн рублей. Для его возмещения первым заместителем прокурора республики заявлен иск. Для его обеспечения суд наложил арест на принадлежащие организатору и одному из членов преступной группы две автомашины и земельный участок общей стоимостью 1,2 млн. рублей. Кроме того, в ходе расследования реализована часть незаконно заготовленной древесины на сумму 54 тыс. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»