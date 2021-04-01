В пригороде Улан-Удэ пожар полностью уничтожил автомобиль

Во дворе дома загорелась сухая трава





31 марта пожарные выезжали на возгорание в Поселье. Там на участке с брусовым домом загорелась трава и автомобиль «Митсубиси Дэлика».







Спасти автомобиль не удалось – он выгорел полностью. Также огонь повредил забор, дом не пострадал.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС