01.04.2021
В пригороде Улан-Удэ пожар полностью уничтожил автомобиль

В пригороде Улан-Удэ пожар полностью уничтожил автомобиль

Во дворе дома загорелась сухая трава

31 марта пожарные выезжали на возгорание в Поселье. Там на участке с брусовым домом загорелась трава и автомобиль «Митсубиси Дэлика».


Спасти автомобиль не удалось – он выгорел полностью. Также огонь повредил забор, дом не пострадал.


Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
пожар
^