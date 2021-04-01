В Бурятии пьяный полицейский протаранил автомобиль судьи

Расплачиваться за повреждение дорогого авто пришлось МВД Бурятии





Верховный суд Бурятии поставил точку в деле по иску бывшего зампредседателя Арбитражного суда, а ныне судьи в отставке Валентины Ботоевой к республиканскому МВД. Экс-судья требовала взыскать с правоохранителей ущерб, причиненный ее машине в результате ДТП.

Как следует из материалов дела, в 2019 году приказом отдела полиции по Курумканскому району группу стражей порядка на служебном автомобиле отправили в командировку в Улан-Удэ. По пути правоохранители врезались в двигавшийся впереди автомобиль, принадлежавший Валентине Ботоевой (в момент ДТП за рулем находился другой человек). Освидетельствование показало, что водитель полицейской машины был пьян. Его привлекли к административной ответственности, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав сроком на полтора года. Кроме того, за пьянство на службе полицейского уволили из органов. Отметим, сам страж порядка утверждал, что выпил пиво уже после аварии, но ему никто не поверил.В материалах дела марка автомобиля экс-судьи не указана, однако это явно были не «Жигули». Ведь сумма ущерба от ДТП превысила миллион рублей. 400 тысяч пострадавшей стороне выплатила страховая компания, а оставшуюся часть Валентина Ботоева потребовала возместить за счет МВД Бурятии.В МВД с иском бывшего судьи не согласились и попробовали «перевести стрелки», заявив, что устроивший ДТП автомобиль принадлежал не им, а районному отделу полиции. Однако Советский суд Улан-Удэ с такой позицией не согласился, и иск своего экс-коллеги удовлетворил, правда, частично. С учетом данных экспертизы суд постановил взыскать с ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РБ» в пользу Валентины Ботоевой материальный ущерб в размере 435 тысяч рублей, а также судебные издержки. Решение райсуда на днях вступило в законную силу.Фото: «Номер один»