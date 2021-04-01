Двое улан-удэнцев совершили дерзкий налет на супермаркет

Злоумышленники похитили с прилавка 11 банок тушенки и скрылись на автомобиле





В Улан-Удэ сотрудникам Росгвардии Бурятии поступил вызов из супермаркета на ул. Пушкина. Прибывшим на место правоохранителям работники магазина рассказали, что двое молодых людей зашли в супермаркет, быстро закинули в

рюкзак 11 банок тушенки и выбежали. Кассир побежала за ними, но налетчики сели в автомобиль и скрылись.Росгвардейцы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили марку автомобиля злоумышленников и передали ориентировку всем наружным нарядам.Одна из групп задержания обнаружила автомобиль подозреваемых на ул. Гагарина, заблокировала его и задержала подозреваемых. На заднем сидении машины правоохранители обнаружили украденную тушенку.Задержанными оказались ранее судимые улан-удэнцы 24 и 22 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии