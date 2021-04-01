В Улан-Удэ пожарные вытащили женщину из горящего дома

Причиной возгорания стало короткое замыкание



Накануне в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Розы Люксембург в Улан-Удэ. На место сразу выехало несколько пожарных бригад.



- К моменту прибытия первого подразделения горела веранда и крыша дома. Личным составом пожарно-спасательной части №3 через оконный проем была спасена хозяйка дома. После чего очаг был полностью ликвидирован, - сообщили в пресс-службе МЧС.



У дома успела сгореть веранда, повреждена кровля. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. В тушении участвовали 17 огнеборцев и 4 единицы спецтехники.







фото: ГУ МЧС Бурятии