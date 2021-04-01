В Улан-Удэ подростки устроили массовую драку

Малолетние дебоширы разбежались после того, как горожанка пригрозила полицией

В телеграмм-канале местного паблика «уу_ньюс» появилось видео, как на одной из улиц города малолетние улан-удэнцы устроили массовую драку. На кадрах видно, как один из подростков нападает на другого, потом в драку вступают еще несколько человек, а после толпа нападает на одного. Автор видео кричит несовершеннолетним, что намерена вызвать полицию, после чего подростки начинают поспешно надевать маски и расходиться, «забив стрелку» на вечер того же дня. Как сообщает горожанка, события разворачивались на улице Трубачева.«Родители, следите за своими детьми, Огромная толпа подростков, последствия предугадать сложно», - пишет женщина.Видео вызвало обсуждение в социальных сетях.- Ничего хорошего здесь не вижу! 21 век сейчас, а не 90-е, детей нужно воспитывать! Цивилизованное общество нужно создавать, - считает улан-удэнец.- Плохо воспитанные, недоразвитые дети, родители - это упущение сейчас, а дальше что будет, кто вам стакан воды подаст? – пишут там же.- В одном очень популярном улан-удэнском фильме было сказано: все, что в нас не доложили родители, докладывает общество, – высказался другой горожанин.Однако, многие комментаторы чуть ли не одобрили действия подростков и не увидели в происходящем ничего настораживающего.«Можно подумать, родители этих детей сами на стрелы не ходили и за гаражами не курили. Я никого не пытаюсь оскорбить, просто это же подростковое детство. Мы также росли. Что из них вырастет, если они будут шарахаться от каждого шороха и сидеть по домам?».«Стрелка у пацанов, че вы».«Хоть мужиками вырастут, а не «моргенштернами».Другие горожане начали им возражать.«Так, давайте вам проясню, комментаторы вы наши классные: это не просто толпа гуляющих подростков, на видео драка, местами с запиныванием одного несколькими, с матами, ором и угрозами жизни. И нет, ребята, это не норма. Нечего своими комментариями подобное поощрять. «Мы тоже так в детстве делали»? Нет. Лично меня и моих братьев учили, что всегда можно решить любой конфликт мирным путём, а насилие - дикость. Толпа - штука стихийная, и в подобной ситуации возможно всякое: от толкнуть человека и он, упав, разобьёт нос до взять кирпич и пробить голову. Мы не в каменном веке живем, чтоб конфликты кулаками решать. Много энергии - нужно идти в тренажёрку и грушу лупить», - высказался местный житель.«Видео не смотрела и не хочу, но все же люди, вы чего? «Обычная разборка» и т.д. «У нас в детстве» и так далее... А если что случится во время драки и калека будет или вообще чего хуже. Конечно «давай-давай, на каждой улице пусть драки проходят» - жесть. Если вашего ребёнка молотили, то по-другому бы пели», - считает еще один комментатор.«Читаю комментарии и прихожу в ужас. Жестокость, агрессия - это норма? Теперь понятно, почему у нас такие дети жестокие вырастают. Стая Шакалов. Живут не по закону, а по понятиям. Позор», - пишет улан-удэнка.фото: скриншоты из видео "uu_news"