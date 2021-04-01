В Бурятии кассир повеселился на выручку магазина

Пропажу денег обнаружил коллега авантюрного злоумышленника



В Бурятии полицейские возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя поселка Селенгинск. По версии следствия, молодой человек украл деньги из магазина самообслуживания, в котором работал.



Вечером 16 марта перед окончание смены продавец-кассир похитил из кассы выручку – 80 тысяч рублей, после чего быстро скрылся. Кражу обнаружил второй работник торговой точки, который в этот момент отлучился на несколько минут. Догадки напарника подтвердили записи с камер видеонаблюдения.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска спустя некоторое время задержали подозреваемого. Установлено, что после совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов в Улан-Удэ, где устроил себе продолжительные увеселительные мероприятия, - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.



Как выяснилось, злоумышленник уже несколько раз судим как за имущественные преступления, так и за преступления против жизни и здоровья. Помимо кражи из магазина, на данный момент молодого человека привлекают к ответственности за другие кражи – электропроводов и сотового телефона у приятеля.



В содеянном подозреваемый признался. Дознание продолжается.





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