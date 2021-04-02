В Улан-Удэ будут судить директора банкротящегося «Сити-Строя»

Из-за его действий многие дольщики так и не увидели свои квартиры



Первый заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Бато Гатапова, руководителя и учредителя ряда фирм, в том числе занимающихся строительством домов в Улан-Удэ. Он обвиняется по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с 2014 по 2017 годы, являясь директором фирмы, обвиняемый привлек от участников долевого строительства денежные средства для строительства многоквартирного дома. Вопреки законодательству о долевом строительстве 4 млн. рублей он перечислил на счет подконтрольной ему фирмы. Кроме того, он произвел незаконное отчуждение нежилого помещения, трех квартир и трех машиномест в строящемся доме лицам, перед которыми имел обязательства по договорам подряда и оказания услуг.



«Преступными действиями обвиняемого причинен имущественный вред организации в размере 17 млн. рублей, нарушены права 236 участников долевого строительства, своевременно не получивших от застройщика свои квартиры. Потерпевшими заявлены соответствующие иски. В ходе следствия на имущество злоумышленника стоимостью 18 млн. рублей наложен арест», - сообщили в надзорном ведомстве.



В настоящее время уголовное дело в отношении Бато Гатапова направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.



Напомним, компания «Сити-Строй», учредителем и руководителем которой выступал Бато Гатапов,



Фото: «Номер один» Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с 2014 по 2017 годы, являясь директором фирмы, обвиняемый привлек от участников долевого строительства денежные средства для строительства многоквартирного дома. Вопреки законодательству о долевом строительстве 4 млн. рублей он перечислил на счет подконтрольной ему фирмы. Кроме того, он произвел незаконное отчуждение нежилого помещения, трех квартир и трех машиномест в строящемся доме лицам, перед которыми имел обязательства по договорам подряда и оказания услуг.«Преступными действиями обвиняемого причинен имущественный вред организации в размере 17 млн. рублей, нарушены права 236 участников долевого строительства, своевременно не получивших от застройщика свои квартиры. Потерпевшими заявлены соответствующие иски. В ходе следствия на имущество злоумышленника стоимостью 18 млн. рублей наложен арест», - сообщили в надзорном ведомстве.В настоящее время уголовное дело в отношении Бато Гатапова направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Напомним, компания «Сити-Строй», учредителем и руководителем которой выступал Бато Гатапов, сейчас банкротитс я. Она строила дом на средства дольщиков по проспекту Строителей в Улан-Удэ. Как обещают власти , первый этап строительства этого дома будет завершен, а по второму этапу (у него готовность 5%) планируется компенсация.Фото: «Номер один»