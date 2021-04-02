В Бурятии браконьеры получили условные сроки за убийство косули

Животное злоумышленники ослепили с помощью луч-фары





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих жителей Еравнинского района. Они обвинялись по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору), а один из сельчан – еще и в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

«В октябре 2020 года ночью трое граждан, передвигаясь на автомобиле в лесном массиве местности «Тутхулта» Еравнинского района, с помощью луч-фары и оружия добыли одну косулю. В результате преступления охотничьим ресурсам причинен ущерб в размере 120 тыс. рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал сельчан виновным и приговорил к срокам от 3 лет до 3 лет 4 месяцев лишения свободы условно. Ущерб от незаконной охоты подсудимые полностью погасили.Фото: pixabay.com