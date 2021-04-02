02.04.2021
В районе Бурятии найден немой ребенок

В районе Бурятии найден немой ребенок

Полиция просит помочь жителей региона в розыске родителей

В Иволгинском районе Бурятии нашли мальчика с психическим заболеванием – ребенок не разговаривает.  Подростка обнаружили на федеральной трассе между селом Сотниково и Ошурково. На вид мальчику 12-13 лет. Информация появилась в паблике "Весь Улан-Удэ"

В настоящий момент сотрудники ведомства устанавливают личность подростка и розыскивают его родителей. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией позвонить по номеру 89140535503 либо 112.



фото: "Весь Улан-Удэ"
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