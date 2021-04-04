В Бурятии квартиру пенсионера затопило кипятком

Мужчине удалось выиграть дело в суде и добиться компенсации от ТГК-14



Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес беспрецедентное решение о взыскании с ОАО «ТГК-14» в пользу пенсионера Владимира Никитина за ущерб, вызванный затоплением его дома кипятком. Впечатляет и сумма взысканных с теплового монополиста денег - около 140 тыс. рублей.



Горячий потоп



Пенсионер Владимир Никитин заехал в новый дом на улице 505 километр (небольшая улочка, расположенная параллельно проспекту Автомобилистов) в 2019 году.



Горячая вода, вырвавшаяся из разрыва трубы, расположенной сверху по склону, сделала жизнь пенсионера в тот год невыносимой.



- В октябре 2019 года в подполье появилась вода, поначалу не мог понять, откуда она взялась. Думал, что грунтовые воды пошли, - рассказывает пенсионер. - Но вода каждую неделю продолжала прибывать. Надеялся, что зима сделает свое дело - почва замерзнет и потоп прекратится.



Однако зимой стало еще хуже. Почва вокруг дома «встала», но источник горячей воды никуда не делся. Наводнение продолжалось, из-за чего деревянный домик Никитина даже немного приподнялся над землей.



- Вода поднялась выше подполья, причем и зимой была теплой, - жалуется Никитин. - Дома печь потрескалась, гипсокартон намок и порвался. Даже в помещение я едва заходил - дорогую железную дверь перекосило. Пришлось ее снимать, править и вставлять заново.



Авария не по расписанию



Мучились с потопом и соседи. Кто-то оплачивал «вакуумку», кто-то махнул рукой и сидел чуть ли не по пояс в воде. Благо, что вода не была холодной и позволяла, как в Исландии, греться за счет неожиданного гидротермального источника. Пенсионер уверен, если бы все развивалось быстро, допустим, рядом обрушился грунт и оттуда хлынул фонтан кипятка, то было бы сразу очевидно, что виноваты тепловики.



А здесь не сразу пришло понимание, что людей беспокоит не природный источник горячей воды, а крупная потеря теплоносителя из расположенной в сотне метров от дома и уложенной глубоко в землю трубы. Только к весне следующего года пенсионеру стало понятно, что причина потопа - разрыв трубы. Осталось только выяснить, найти и доказать источник - место разрыва большой трубы с горячей водой.



Забегая вперед, скажем, что лишь в начале марта 2020 года в районе магистрального трубопровода, неподалеку от торгового центра «Автолидер» (в сотне с небольшим метров от дома Никитина выше по склону), работники ТГК-14 в вечернее время раскопали грунт и провели работы по ремонту тепловой линии. И спустя короткое время горячая вода из подвалов начала убывать.



Однако радость пенсионера о том, что техногенный гейзер ликвидирован, оказалась неполной. У него возник вопрос, кто оплатит ему «горячие ванны»? Поскольку ТГК-14 начисто отрицала свою вину, он подал иск в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ на энергетиков.



Как признает Никитин, он бы никогда не выиграл у крупной компании (на стороне которой и деньги, и команда юристов, и поддержка региональных властей), если бы остался одиноким в вопросе взыскания материального вреда. Однако горячей водой затопило подвалы многих его соседей (правда не все стали подавать в суд и оплачивать экспертизы и услуги юристов).



Потопом всерьез заинтересовались представители службы спасения. Так, 21 января 2020 года распоряжением администрации Улан-Удэ на данной территории был введен режим «повышенной готовности» (вариант ЧС), и к делу подключилась прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ.



Тем не менее ТГК-14 продолжала все опровергать. Горячая вода, мол, не наша, термометры, которыми мерили высокую температуру, работали неправильно, видеозапись залитых горячей водой подвалов, где все «парило», якобы выполнена с нарушением порядка проведения видеосъемок и т. д. В общем, как в поговорке: «я не я и лошадь не моя».



Аномальная температура



Поначалу ответчик предпринимал попытки намекнуть на других коммунальщиков. Однако в МУП «Водоканал» парировали: они, вообще-то, воду не греют, да и качественный состав отобранных в подвалах проб свидетельствовал, что вода не питьевая, а, скорее, техническая. Причем сами энергетики тоже, похоже, запутались. Если юристы предприятия упорно напирали, что факт горячей подпитки в подвалы не доказан, то Дмитрий Новолодский, главный инженер «УУЭК» филиала ПАО «ТГК-14» был иного мнения. В ответе на запрос прокурору от 16 марта 2020 года он, в частности, сообщает, что: «Предприняты все меры по обследованию состояния сетей от ТК-8 до ТК-10 по проспекту Автомобилистов, произведена откачка воды и замеры температуры, которая составляет плюс 29 градусов». Кстати, исследованный судом видеофайл показал, что в одном из колодцев идет пар, а замеренная термометром температура составляет аж плюс 45 градусов.



Однако главным аргументом пострадавших в споре с коммунальщиками стали заключения Геологического института СО РАН и ООО «Бюро судебных экспертиз» о том, что район проспект Автомобилистов вообще-то не является геологически аномальным. Здесь, как говорится, не долина гейзеров, вулканов тут нет, грунты проницаемы. Иные источники поступления в подвалы горячих вод, кроме аварий техногенного характера, трудно даже представить. Причем на проспекте Автомобилистов нет других крупных магистралей с горячей водой, кроме как ТГК-14.



В итоге в своем решении, окончательно оформленном 1 февраля 2021 года, Железнодорожный райсуд Улан-Удэ установил, что «в результате ненадлежащего содержания имущества ПАО «ТГК-14» причинен ущерб дому Никитина на сумму 126,5 тыс. рублей». Также энергетики обязаны заплатить расходы на оценку - 8 тыс. рублей и расходы по уплате госпошлины в 3,7 тыс. рублей.



Между тем решение Железнодорожного райсуда не вступило в законную силу, поскольку ТГК-14 подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Энергетики продолжают утверждать, что затопление вызвано холодной водой и они не виноваты.



Пенсионер сам виноват



Как сообщается в апелляционой жалобе, «судом не исследованы вопросы о наличии иных возможных источников затопления, в числе которых выход грунтовых вод, а также возможная утечка воды из систем холодного водоснабжения».



Насколько можно судить, снова напоминается вероятность прорыва у МУП «Водоканал», которое, еще раз отметим, воду не греет. Также юристы ТГК-14 полагают, что... пенсионер сам виноват в том, что ущерб был существенным.



Судом не принят во внимание тот факт, что истец своим незаконным бездействием умышленно способствовал причинению ущерба, отмечают в ТГК-14. Осталось только наказать материально пенсионера Никитина и за причинение ущерба имиджу и финансам компании? Энергетики продолжают утверждать, что измерение температуры воды в подвалах было проведено неправильно и без присутствия работников ТГК-14.



В любом случае данное дело является прецедентом. Если решение Железнодорожного райсуда устоит, то для жителей Улан-Удэ появится хоть какая-то гарантия, что магистральные сети будут более активно обновляться. С тем, чтобы граждане не рисковали оказаться в горячей яме с кипятком, а сами энергетики не несли бы в будущем судебные издержки по искам о возмещении ущерба.



Артем Самсонов, «Номер один»

