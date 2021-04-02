Житель Бурятии с потерей памяти пропал после посещения дацана

Волонтеры просят откликнуться жителей Лысой горы и прихожан дацана «Ринпоче Багша»

Волонтеры добровольческой организации по поиску пропавших «Лиза Алерт» сообщают, что вчера в микрорайоне Лысая гора пропал 56-летний мужчина. Горожанин вышел с дацана и ушел в неизвестном направлении. Мужчина нуждается в медицинской помощи, страдает потерей памяти.Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в темно-серую куртку, синий свитер, темно-синие джинсы, черные ботинки и черную вязаную шапку.Всех жителей Лысой горы и прихожан, кто посещал дацан 1 апреля, просят внимательно рассмотреть фото мужчины. Для поиска пропавшего необходима помощь добровольцев. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят откликнуться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112.фото: Лиза Алерт