Котенко: «Может быть, и меня попробуете избить?»

Общественник высказался о конфликте между подрядчиком и сотрудником детской больницы



Избитый главный инженер Детской республиканской клинической больницы - единственный, кто из учреждения именно боролся, вместе с нами, общественниками за качество проводимых в больнице работ и занимал такую же непримиримую позицию. Об этом заявил на своей странице в Инстаграм общественник Антон Котенко.



Конфликтные ситуации с подрядчиком на почве строительства детской больницы на Модогоева возникали и ранее, но то, что это приведёт, в итоге, к такому вот нападению, с тяжкими последствиями для здоровья, никто и подумать не мог, отмечает он.







По оценке Антона Котенко, конфликт связан именно с ремонтом.



- Сводки с хода ремонта медучреждения все больше похожи на сводки с поля боя. Решив больше не церемониться, подрядчик неумение строить стал компенсировать умением бить кулаками. Перепутав, видимо, привычную дворовую разборку за гаражами с детским медицинским учреждением, нанес инженеру ДРКБ несколько ударов. У Эрдема Борисовича сломана челюсть, сотрясение мозга. Предстоит длительное лечение и реабилитация, - рассказал Антон Котенко.







Напомним, недавно случился резонанс – директор ООО «БИК» избил главного инженера и сотрудника детской больницы, строительством которой занимается его компания. Печально известная детская больница на Модогоева давно уже привлекала внимание общественности – на днях в сети появились кадры ремонтных работ, которые шокировали контролирующих ход ремонта общественников. Антон Котенко предположил, что устранив таким образом инженера, который был также недоволен качеством работ, строитель рассчитывал, что недовольных стало меньше.



- Кто следующий? Может быть и меня, как следующего оппонента, попробуете избить? – вопрошает общественник.



- Я надеюсь, правоохранительные органы не останутся в стороне, а мы за этим проследим, - высказался Котенко.



Кроме того, общественник поблагодарил пострадавшего инженера и обещал, что окажет необходимую поддержку.







фото: со страницы Антона Котенко Избитый главный инженер Детской республиканской клинической больницы - единственный, кто из учреждения именно боролся, вместе с нами, общественниками за качество проводимых в больнице работ и занимал такую же непримиримую позицию. Об этом заявил на своей странице в Инстаграм общественник Антон Котенко.Конфликтные ситуации с подрядчиком на почве строительства детской больницы на Модогоева возникали и ранее, но то, что это приведёт, в итоге, к такому вот нападению, с тяжкими последствиями для здоровья, никто и подумать не мог, отмечает он.По оценке Антона Котенко, конфликт связан именно с ремонтом.- Сводки с хода ремонта медучреждения все больше похожи на сводки с поля боя. Решив больше не церемониться, подрядчик неумение строить стал компенсировать умением бить кулаками. Перепутав, видимо, привычную дворовую разборку за гаражами с детским медицинским учреждением, нанес инженеру ДРКБ несколько ударов. У Эрдема Борисовича сломана челюсть, сотрясение мозга. Предстоит длительное лечение и реабилитация, - рассказал Антон Котенко.Напомним, недавно случился резонанс – директор ООО «БИК» избил главного инженера и сотрудника детской больницы, строительством которой занимается его компания. Печально известная детская больница на Модогоева давно уже привлекала внимание общественности – на днях в сети появились кадры ремонтных работ, которые шокировали контролирующих ход ремонта общественников. Антон Котенко предположил, что устранив таким образом инженера, который был также недоволен качеством работ, строитель рассчитывал, что недовольных стало меньше.- Кто следующий? Может быть и меня, как следующего оппонента, попробуете избить? – вопрошает общественник.- Я надеюсь, правоохранительные органы не останутся в стороне, а мы за этим проследим, - высказался Котенко.Кроме того, общественник поблагодарил пострадавшего инженера и обещал, что окажет необходимую поддержку. Как ранее писал "Номер один" , директор ООО «Байкальская индустриальная компания» избил главного инженера-сотрудника Детской республиканской клинической больницы на Модогоева. Как пояснили в пресс-службе МВД Бурятии, заявление поступило днем 30 марта.фото: со страницы Антона Котенко