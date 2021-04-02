В центре Улан-Удэ три женщины избили мужчину

Оказалось, что это месть за домашнее насилие - пинали жертву подруги избитой им жены

В местном паблике «Аноним 03» неизвестный опубликовал видео, на котором успел заснять, как в центре столицы Бурятии трое женщин посреди дня пинают лежащего на земле мужчину. Инцидент произошел около Автовокзала, по улице Советская.- Стал свидетелем такой ситуации. Центр города, полдень, возле Автовокзала на Советской. Стояли взрослые люди, три женщины избивали мужчину, пинали ногами по голове. Говорят, за то, что бил свою жену... После подошли ещё двое мужчин в алкогольном опьянении и продолжили начатое женщинами, - написал анонимный автор.Происходящее вызвало шквал негодования у местных жителей. В частности, автору сделали замечание за то, что снимал, а не помог.- Сколько можно пить? Всё равно её не выпить... Деградирует народ у нас и это печальный факт, - пишет улан-удэнец.- Главное - заснять всё вовремя, - иронизируют там же.- Забьют до смерти мужика, зато автор будет дома сидеть и смотреть, сколько у него там просмотров на этом видео набралось, - возмущаются там же.- Почему бы не включить этот видео материал как фон при отчётах руководителей. Статистика цифрами, а факты самоуправства на лицо. Однако система даёт сбой, - высказались там же.фото: скрин из видео