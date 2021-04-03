Девушка из Улан-Удэ попалась на интернет мошенничестве с морепродуктами

Жительница столицы Бурятии обманывала клиентов из других регионов



МВД по Бурятии обнаружило в соцсетях девушку, которая размещала объявления о продаже морепродуктов. Выяснилось, что от действий 25-летней неработающей улан-удэнки пострадали четыре человека из других субъектов Российской Федерации. В итоге полицейские ее задержали.



Девушка рассказала правоохранителям, что размещала объявления о продаже морепродуктов в социальных сетях, а обратившимся к ней гражданам утверждала, что на днях планирует приехать в их регион и может привезти заказ. Фактически после перевода денежных средств девушка прекращала переписку с покупателем, а полученные средства использовала по собственному усмотрению.



Отделом дознания УМВД России по Улан-Удэ возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации, которые объединены в одно производство. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



Стоит отметить, что в ходе дознания подозреваемая возместила причиненный ущерб.



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