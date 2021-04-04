В Улан-Удэ в мкрн Пентагон прорвало трубу

Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются



3 апреля вечером из-за между жилыми домами ул. Норильская, 6 и Норильская, 10 произошел выход воды из-под земли. Коммунальные службы закрыли холодное водоснабжение потребителям ул. Норильская, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12А и Городской поликлиники № 6 (ул. Норильская, 12Б).



Ночью были проведены земляные работы, однако при запуске холодного водоснабжения была обнаружена другая неисправность.



"Наблюдается понижение давления на водоводе у потребителей мкр. Орешкова, ПВЗ, мкр. Верхняя Березовка. Работы продолжат 4 апреля. Подвоз воды организован", - сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.



Фото: "Номер один"

