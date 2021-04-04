В Улан-Удэ в двух бесхозных сумках искали бомбу

Спецслужбы оцепили участок на ул. Смолина



3 апреля вечером поступило в полицию сообщение о том, что возле входа в магазин на ул. Смолина в Улан-Удэ обнаружены две сумки. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



"Взрывотехниками ОМОН Управления Росгвардии по Республике Бурятия в ходе осмотра было установлено, что в сумках находятся носимые вещи. Найденные сумки опасности не представляют", - добавили в ведомстве.



Фото: пресс-служба Росгвардии Бурятии

