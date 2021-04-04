На трассе в Бурятии лоб в лоб столкнулись две фуры

Два человека погибли

4 апреля около 15.00 в 20 км от поселка Клюевка произошло ДТП. Здесь лоб в лоб столкнулись две фуры."Пожарные 27 пожарной части 2-го Кабанского отряда ГПС РБ в 15ч 48 мин выехали на федеральную трассу в 20 км от п.Клюевка. Поступило сообщение о том, что там произошло лобовое столкновение двух фур. По поступившей к нам информации, есть двое погибших", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.На месте работают пожарные, медицина катастроф и полиция. Причина аварии и её обстоятельства выясняются.Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС