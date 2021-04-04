04.04.2021
На трассе в Бурятии из-за автокатастрофы ввели реверсивное движение

На трассе в Бурятии из-за автокатастрофы ввели реверсивное движение

В 20 км от поселка Клюевка лоб в лоб врезались две фуры

4 апреля с 16:00 на 255 км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Причина - ДТП. Движение регулируют сотрудники ГИБДД и представители подрядной организации, сообщили в пресс-службе Упрдор "Южный Байкал".

Напомним, ДТП произошло сегодня около 15.00. В 20 км от Поселка Клюевка лоб в лоб столкнулись две фуры. Сообщается о двух погибших. Подробнее...

Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС
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