Житель Улан-Удэ получил сильные ожоги во время пожара в квартире

Мужчину сняли с балкона с помощью автоколенчатого подъемника



4 апреля в 15:11 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Геологическая. Через 7 минут на месте происшествия работали огнеборцы. На момент прибытия первого подразделения был обнаружен очаг в квартире на четвертом этаже. На балконе находился мужчина. Для его спасения звену газодымозащитной службы потребовался автоколенчатый подъемник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии.



В ходе разведки помещений личным составом пожарно-спасательной части №1 была организована эвакуация жильцов. По лестничному маршу было эвакуировано 20 человек.



В 15:35 пожар был полностью ликвидирован. Спасенный мужчина 1972 года рождения был госпитализирован в БСМП с ожогами.



«В результате пожара выгорела гостиная на площади 18 кв.м., повреждены: спальная комната, кладовая, кухня и прихожая на общей площади 22 кв.м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем» - рассказал заместитель начальника ОНДПР по г. Улан-Удэ Алексей Леонов.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

