Житель Улан-Удэ попытался одеться за чужой счет

16-летний парень вынес из магазина куртку, джемпер, футболку и носки



В полицию Улан-Удэ поступило заявление от представителя одной из торговых компаний о том, что неизвестный похитил из магазина куртку, джемпер, футболку и носки. Общий ущерб составил около 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



"Сотрудники полиции задержали 16-летнего улан-удэнца, у которого обнаружено и изъято похищенное имущество. Необходимо отметить, что подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и состоит на профилактическом учете", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Дознавателем УМВД России по Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



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